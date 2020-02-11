Офис Зеленского назначил "смотрящего" за игорным бизнесом, – СМИ

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть к нему доверие", - говорит заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Борис Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

Сейчас Баум выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

Баума привел на Банковую нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Новый регулятор будет иметь безграничную власть в азартной сфере. Будет решать, кому давать лицензии, у кого их забирать, кого проверять, кого наказывать санкциями, как мониторить игорные заведения и получит их финотчетности.

Во главе этих процессов и хочет оказаться Баум. "Если будет такая возможность, будет очень хорошо", - прокомментировал Баум.

Конкурса на избрание председателя и членов Комиссии в законопроекте, проголосованном в первом чтении, не предусмотрено.

Предлагается, что Комиссиб без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политике (который работает над законопроектом) и утвердит Кабмин.