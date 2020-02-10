"Ощадбанк" выиграл спор у компании застройщика Толмачева на 750 миллионов

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Обжалуемым мировым соглашением в указанном деле было предусмотрено списание (прощение) долга перед "Ощадбанком" на сумму более 750 млн грн. Но "Ощадбанк" выступил против таких решений.

Верховный Суд поддержал законную позицию "Ощадбанка", отменил судебные решения о сомнительного утверждения мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции.

Соответствующее мировое соглашение было утверждено постановлением Юго-западного апелляционного хозсуда от 15 октября 2019 года и определением Хозсуда Херсонской области от 2 июля 2019 года.

Как сообщалось, в марте 2019 года стало известно, что строительная компания "Фирма "Т.М.М." успешно завершила реструктуризацию обязательств перед государственным "Ощадбанком" в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

В список связанных с заемщиком комппаний входят 1 физическое лицо и 19 юрлиц, в том числе и ЧАО "ТММ-Энергобуд".

"Т.М.М." – девелоперско-строительная компания полного цикла, работает на строительном рынке Украины с 1994 года.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, владельцем "Фирмы "Т.М.М." является TMM Real Estate Development plc, генеральным директором указан Николай Толмачев, а конечным бенефициаром – Лариса Чивурина, тогда как до 2016 года им также был указан Николай Толмачев.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (274,61 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.