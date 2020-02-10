Минюст сменил главу предприятия по торговле арестованным имуществом

Как сообщает пресс-служба Минюста, новый глава госпредприятия назначен приказом министерства №557/к от 7 февраля, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Николай Писанчин окончил Одесский юридический институт НУВД (2003), занимал руководящие должности в промышленном секторе.

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Как сообщалось, ранее бывший генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев заявил о планах покинуть свою должность и заняться IT-проектами в государственном секторе.

По словам Вишнева, решение уйти с должности руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушивский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).