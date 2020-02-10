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10.02.20 18:53

Доля неработающих кредитов в банках впервые за годы упала ниже 50%, – НБУ

За 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год).

Доля неработающих кредитов в банках впервые за годы упала ниже 50%, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

В НБУ отмечают, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом. 

Среди основных факторов улучшения качества кредитных портфелей Нацбанк указывает:

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с "Приватбанком") всех проблемных кредитов", – отметила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы надеемся, что после завершения формирования наблюдательных советов двух государственных банках финансовые учреждения активизируют работу в этом направлении, а также будут двигаться согласно стратегий управления неработающими активами. Комплекс мер позволит нам уменьшить уровень NPL в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года", – добавила первая замглавы НБУ.

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