Авиаперевозки грузов в мире упали впервые за семь лет, – IATA

Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Снижение было отмечено впервые с 2012 года, при этом оно стало самым сильным со времен глобального финансового кризиса в 2009 году, когда показатель упал на 9,7%, отмечается в сообщении.

Неблагоприятное влияние оказал слабый рост мировой торговли в прошлом году - всего на 0,9%. Более слабое деловое и потребительское доверие вместе с падением экспортных заказов также способствовали ухудшению ситуации с грузовыми авиаперевозками.

IATA отмечает признаки того, что ситуация с доверием и заказами в 2020 году может улучшиться. Пока рано говорить о том, какие долгосрочные последствия повлекут за собой ограничения, связанные с борьбой со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении.

"Мы находимся на неизвестной территории в отношении возможного воздействия коронавируса на мировую экономику. Все введенные ограничения, конечно же, будут тормозить экономический рост. И, безусловно, 2020 год станет еще одним сложным годом для грузовых авиаперевозок", - сказал генеральный директор ассоциации Александр де Жюньяк.

Все регионы мира, кроме Африки, продемонстрировали сокращение объемов авиаперевозок грузов в прошлом году. В том числе Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал снижение на 3,5%, Ближний Восток - на 3,4%, Северная Америка - также на 3,4%, Европа - на 1,1%, Латинская Америка - на 5,3%. В Африке показатель вырос на 10,3%.

В декабре объем грузовых авиаперевозок в мире снизился на 2,7% относительно того же месяца 2018 года.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.