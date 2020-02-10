"Гарантированный покупатель" начал продавать со скидкой 90% электроэнергии

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в январе "Гарантированный покупатель" продавал на балансирующем рынке около 75% электроэнергии, покупаемой по регулируемым ценам в "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", передает БизнесЦензор.

"Предложение по заявкам значительно превышает спрос, дестабилизирующим рынок. Как следствие, мы продаем электроэнергию на РДС буквально по минимальным ценам. Однако даже это не спасает ситуацию – "Гарантированный покупатель" вынужден выходить на балансирующий рынок, где цена еще на треть ниже, чем на РДС", – прокомментировал заместитель директора по торговым операциям ГП Геннадий Иванов.

В связи с этим "Гарантированный покупатель" заявляет об убытках по итогам деятельности по выполнению PSO в течение января-февраля 2020 года.

"Гарантированный покупатель" обратился в компетентные органы с письмами, где подробно описал спрос и предложение, цены и объемы, а также последствия, которые соответствующие рыночные тренды имеют финансовые результаты предприятия.

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Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет