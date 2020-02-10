Беларусь ожидает роста потерь от налогового маневра в России в 2 раза

Об этом говорится в заявлении начальника планово-экономического управления концерна Анны Гуриной в интервью для "Вестника Белнефтехима", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)", - заявила Гурина.

Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на прошедшем 6 февраля совещании у президента страны Александра Лукашенко, суммарные потери республики от налогового маневра в РФ в 2019 году составили $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

По словам Гуриной, в результате реализации маневра и компенсационных мер для российских НПЗ, стоимость автотоплива в России уже на 10-13% ниже, чем в Беларуси.

"Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%", - сказала Гурина.

При этом в сложившихся условия в Беларуси "по прогнозу на 2020 год, стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%".

В числе компенсирующих удорожание сырья мер на уровне концерна предпринимается ряд организационных шагов.

"Концерном и НПЗ в течение 2019 года выработана стратегия работы в условиях налогового маневра, основными составляющими которой являются завершение начатых инвестиционных проектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов, работа по повышению операционной эффективности, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж", - отметила Гурина.

По ее оценке, в 2020 году экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат предприятиями нефтепереработки составит $36 млн.

Между тем, "внутренние меры являются приоритетными для производителей, но полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий", - подчеркнула представитель "Белнефтехима".

По ее словам, дальнейший рост внутренних цен на нефтепродукты неизбежен.

"В целях создания условий для завершения модернизации и сохранения финансовой устойчивости НПЗ мероприятиями на 2020 год предусматривается также корректировка цен на нефтепродукты с учетом изменения стоимости нефтяного сырья и других ценообразующих факторов", - сказала Гурина.

Она также отметила, что в сложившихся условиях в целом по концерну планируется обеспечить рентабельность продаж на уровне 5,2% при целевом задании роста экспорта на 15,4% в 2020 году.

"Концерн понимает необходимость внесения максимального вклада в валовой внутренний продукт Белоруссии. Несмотря на складывающиеся непростые внешние условия, целевые задачи организаций на 2020 год сформированы с максимальным эффектом", - сказала начальник планово-экономического управления концерна.

По ее словам, для обеспечения утвержденных планов следует ожидать мер на правительственном уровне.

"Мероприятия, по которым требуются решения на правительственном уровне, уже рассмотрены с учетом заинтересованных государственных органов", - отметила Гурина.

Как сообщалось, на состоявшихся 7 февраля очередных переговорах по нефти, которые прошли с участием президентов Беларуси и России, белорусской стороне не удалось добиться решения правительства РФ о снижении цены поставок нефти в республику с учетом реализации налогового маневра.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях.

"Мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров 7 февраля в Сочи.

При этом ожидается, что доступ к "трубе" при поставках нефти в Беларусь получат не только крупные российские НК, но и другие участники рынка. Планируется, что белорусская сторона сможет выбрать наиболее конкурентное предложение по цене нефти за счет расширения круга ее поставщиков.