Торговое подразделение "Нафтогаза" начало покупку газа на украинской бирже

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам топ-менеджера, выход на ежедневной основе с ценой покупки и ценой продажи на УЭБ позволит НАК "Нафтогаз Украины" стать основным маркетмейкером на отечественном рынке.

"Сегодня "Нафтогаз" готов предложить участникам торгов европейские правила, прозрачные условия сотрудничества, гарантии исполнения финансовых обязательств. Надеюсь, что наша активная деятельность на внутреннем рынке и участие отечественных компаний в биржевых торгах позволит создать ликвидный и более прозрачный рынок природного газа в Украине", – отметил Фаворов.

В компании отмечают, что выход "Нафтогаза" на биржу в качестве покупателя природного газа украинской добычи в условиях избыточного предложения поддержит отечественные газодобывающие компании и будет способствовать развитию газодобычи в Украине.

Сейчас планируется осуществлять покупку природного газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца. Оплата будет осуществляться сразу после передачи природного газа, что позволит игрокам рынка улучшить собственную ликвидность.

Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 млн куб. м, размер лотов – 1 млн куб. м.

При условии успешного проведения торгов и заинтересованности со стороны участников рынка компания планирует расширить объемы закупки.

Как сообщалось, в июле 2019 года дочерняя компания "нафтогаза" – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" – начала продавать газ на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи.