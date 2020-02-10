Власти Киева повысили плату за отопление и горячую воду

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В частности, после перерасчета в январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн до около 74,5 грн.

"Точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. В целом в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, за декабрь 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с учетом падения цен на газ снизило начисления за тепло и горячую воду на 20-22%, по сравнению с установленным тарифом.

Таким образом, тариф на горячую воду в декабре составлял 72,43 грн за кубометр, на отопление – 1290 грн за гКал.

В то же время в КГГА отмечают, что формула расчета тарифов в январе 2020 года включает среднемесячную температуру, которая в декабре 2019 года была на 2°С выше, чем в январе (+2,7°С в декабре, 0,8°С – в январе).

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

В декабре 2019 года цена на газ для нужд населения была установлена на уровне 4,28 грн за куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).