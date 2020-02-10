"Укрэнерго" направило 760 миллионов на выплату "зеленого тарифа" домашним СЭС

Таким образом компания полностью рассчиталось с поставщиками универсальной услуги (ПУП) по "зеленым" тарифам по актам, утвержденным НКРЭКУ, по которым уже наступил срок уплаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Таким образом, у поставщиков универсальной услуги пока нет оснований для невыполнения своих обязательств перед владельцами малых "домашних" электростанций по уплате "зеленого" тарифа, с которыми у них есть договорные отношения", – подчеркивается в сообщении.

В компании отметили, что уплаченная в пользу ПУП для компенсации "зеленого" тарифа сумма в 5,5 раза превышает объем средств, предусмотренных на это в тарифе "Укрэнерго" на передачу (137 млн ​​грн).

"Таким образом, любые утверждения о том, что "Укрэнерго" при выплате компенсаций по "зеленому" тарифу, якобы, создает преференции крупному бизнесу за счет граждан - владельцев малых "домашних" электростанций является манипулятивными и не соответствуют действительности", – заявляют в компании.

В качестве аргумента об отсутствии каких-либо преференций со стороны НЭК "Укрэнерго" компания указывает то, что расчеты по "зеленому" тарифу проведены даже с теми ПУП, которые сейчас имеют перед "Укрэнерго" задолженность по уплате тарифа на передачу, за счет которого финансируется оплата этих компенсаций.

Так, сейчас поставщики универсальной услуги задолжали "Укрэнерго" около 170 млн грн за услугу по передаче электрической энергии.

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Как сообщалось, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обратился к "Укрэнерго" с требованием объяснить задержку расчетов за электроэнергию по "зеленому тарифу", произведенную "домашними" станциями.

Депутат сообщил, что жители Тернопольской области, чьи хозяйства производят электроэнергию из альтернативных источников и продают ее по "зеленому тарифу" поставщику универсальных услуг (ПУП), с октября 2019 года не получают выплат. Так, объем расчетов с домохозяйствами за октябрь составил 0%. Герус обратил внимание, что в то же время "Укрэнерго" обеспечивает более высокий уровень оплат для расчетов по "зеленому тарифу" с крупными электростанциями.

В свою очередь в "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 24 января НЭК уплатило поставщикам универсальной услуги 485 млн грн (с НДС) для компенсации "зеленого" тарифа за произведенную частными домохозяйствами электроэнергию во втором полугодии 2019 года.

При этом ПУП за тот же период выставили счетов на 773,9 млн грн и одновременно состоянию на 21 января 2020 года имеют перед "Укрэнерго" задолженность по уплате тарифа на передачу почти на 243 млн грн (с НДС).