СБУ обнаружила схему кражи государственного газа по поддельным документам

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубометров природного газа", - сказано в сообщении.

В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и "Нафтогазом" удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства на почти 250 млн грн.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.