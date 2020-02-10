Рост цен возобновился, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В то же время в январе зафиксирована базовая дефляция на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем.

в январе 2020г. по сравнению с декабрем 2019р. составила -0,2%, с январем 2019р. - 3,3%.

В годовом измерении рост цен по итогам января замедлился до 3,2% с 4,1% итогам 2019 года.

При этом базовая инфляция в январе 2020 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составила 3,2%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Больше всего (на 6,6%) подорожали овощи. На 1,4-0,3% выросли цены на кисломолочную продукцию, говядину, продукты переработки зерновых, молоко, сыры, безалкогольные напитки, хлеб.

В то же время на 1,5-0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 5,6%, в частности, обувь – на 5,7%, одежда – на 5,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,7% Госстат объясняет повышением цен на природный газ на 10,7%. В то же время на 2,9% снизились тарифы на отопление.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и масел на 4% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%. Вместе с тем на 1,4% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 12,5%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

В целом рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в конце декабря глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.