Власти Киева отдают под застройку территорию стадиона на Академгородке. КАРТА

В проекте решения предусматривается передача указанного участка в аренду фирме "Наука-Комфорт" на 5 лет для строительства жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші

При этом происходит изменение целевого назначения участка: со "строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта" на "строительство жилого комплекса".

Обоснованием передачи фирме в аренду 3,11 га указано то, что в апреле 2014 года "Наука-Комфорт" купило недвижимое имущество, расположенное на этом участке, а именно: раздевалку на 77,9 кв. м и два "спортивные сооружения" на 84,5 кв. м и 104,1 кв. м.

Кроме того, проектом решения предусмотрено исключить участок 3,11 га из перечня спортивных парков.

Напомним, в 2005 году Киевсовет передал ПАО "Наука-Спорт" в аренду на 25 лет участок площадью 6,08 га по ул. Академика Вернадского, 32 для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса.

В дальнейшем этот участок разделили на три части: 3,11 га – передается в аренду фирме "Наука-Комфорт", 0,03 га – передается в земли запаса жилой и общественной застройки, 2,94 га – остается в аренде ПАО "Наука- спорт" до 2030 года.

Строительство жилья на участке 3,11 га по ул. академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 года Киевсоветом детальному плану территории в границах улиц академика Крыжановского, бул. академика Вернадского, ул. Н.Краснова, железнодорожная колея.

В этом ДПТ территории общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территории многоэтажной жилой застройки.

ООО "Наука-Комфорт" создано в апреле 2014 года. Его основателем является ООО "Имидж Кэпитал", конечными бенефициарными владельцами которого является Владимир и Светлана Клименки и Георгий Цагареишвили, двоюродный брат бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

Цагареишвили в 2010-2012 годах был помощником нардепа от Партии регионов Вадима Столара, а сейчас является депутатом Киевского облсовета (фракция "Солидарность").