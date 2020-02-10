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10.02.20 16:37

Нацбанк и Нацкомфинуслуг договорились вместе работать над внедрением закона о "сплите"

Национальный банк Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит" в части передачи функций государственного регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями от Нацкомфинуслуг Национальному банку.

Нацбанк и Нацкомфинуслуг договорились вместе работать над внедрением закона о "сплите"

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор

В сентябре прошлого года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг", которым и предусмотрен так называемый "сплит".

Согласно закону, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг. Подписанный регуляторами документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацкомфинуслуг Национальному банку.

Меморандум предусматривает:

Меморандум вступил в силу 7 февраля 2020 года и будет действовать до момента завершения сторонами реализации положений закона о "сплите".

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