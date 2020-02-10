Мининфраструктуры выбрало нового проектировщика взлетной полосы аэропорта Днепра

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Участие в тендере приняли 4 участника. Предложения первых двух участников были отклонены заказчиком на основании несоответствия представленных документов условиям закупки.

Ожидаемая стоимость закупки составила 26,51 млн грн с НДС. Победитель тендера – ООО "Институт Укрдорпроект" – предложил на 1,98 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки.

Компания-победитель также подтвердила наличие соответствующего опыта и квалифицированных исполнителей, которые могут обеспечить разработку сложного технического проекта.

В министерстве напомнили, что на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" уже предусмотрено 1,2 млрд грн.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 17 января его победителем стало ООО "Прогресстех-Украина", предложив цену в 12,997 млн грн при ожидаемой стоимости 26,52 млн грн (с НДС).

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявили, что победителем аукциона ООО "Прогресстех" выбрала система электронных госзакупок Prozorro, поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока что ООО "Прогресстех" не определено победителем тендера.