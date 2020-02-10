Запасы угля на складах ТЭС превышают прошлогодние в 2,6 раза

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 434,5 тыс. тонн, что на 0,9% (на 3,9 тыс. тонн) выше, чем неделю назад и в 54,2% больше (на 152,7 тыс. тонн), чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС равны 2,01 млн тонн, что на 0,3% (5,6 тыс. тонн) меньше чем 4 февраля этого года и втрое больше, чем 11 февраля прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 2,6% (на 6,2 тыс. тонн) – до 236,2 тыс. тонн, что также на 5,3% (на 13,2 тыс. тонн) ниже, чем год назад.

Как сообщалось, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ранее заявил, что Украина может выйти из отопительного сезона 2019/2020 годов с рекордными запасами угля на уровне около 3 млн тонн. Из отопительного сезона 2018/2019 страна вышла с запасами в 1,71 млн тонн.