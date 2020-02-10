Гослесагентство надеется на средства ЕС для улучшения системы учета древесины

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает БизнесЦензор.

"Стороны обсудили возможные приоритеты поддержки лесного хозяйства Украины при финансовой поддержке ЕС. В частности, согласовано получение поддержки на совершенствование системы электронного учета древесины, улучшение коммуникации и обеспечения прозрачности ведения лесного хозяйства в рамках планов Гослесагентства по созданию Единого лесного портала", – сказано в сообщении.Отмечается, что Гослесагентство в течение долгого времени плодотворно сотрудничает с ФАО по вопросам совершенствования лесного хозяйства.

Джаци кратко очертил работу ФАО в регионе и отметил руководящую роль Украины в работе Европейской лесной комиссии ФАО.

Во время встречи Заблоцкий сообщил представителям ФАО об основных направлениях развития лесного хозяйства и задачах правительства, очерченных Гослесагентству.