Нацполиция открыла дело о загрязнении Каховского водохранилища пестицидами

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает БизнесЦензор.

"По информации Апостоловской ОТГ, во время отбора проб воды в Каховском водохранилище на территории Апостоловского района выявлено превышение содержания пестицидов", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств правонарушения и виновных лиц.

В понедельник указанный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

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По данным на сайте Апостоловской ОТГ, в связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), жителям рекомендовано ограничить употребление водопроводной питьевой воды для приготовления пищи.

Также местные власти приняли решение временно приостановить работу дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 8 по 12 февраля.