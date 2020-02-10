Аэропорт "Борисполь" отрицает заявление Офиса генпрокурора о долгах перед бюджетом

Об этом говорится в заявлении на сайте аэропорта, передает БизнесЦензор.

В заявлении подчеркивается, что "Борисполь" не имеет и не имело задолженности по уплате налогов и сборов по результатам 2019 года.

"Спорный норматив отчисления имел место по начислению в 2019 году дивидендов (части чистой прибыли/дохода). В то же время, по состоянию на 10 февраля 2020 года "Борисполь" не имеет задолженности по уплате дивидендов", – сказано в заявлении.

Напомним, норматив об уплате 90% дивидендов был установлен после утверждения Кабинетом министров финансового плана предприятия на 2019 год. Изначально финансовым планом предприятия был предусмотрен норматив отчисления дивидендов на уровне 40%.

В "Борисполе" утверждают, что самостоятельно выплатили повышенную правительством до 90% сумму дивидендов "после урегулирования несогласованностей".

"Таким образом, в 2019 году вместо запланированных и утвержденных Кабинетом министров финансовым планом выплат в сумме 876 млн грн, предприятие фактически уплатило в пользу государства 2049 млн грн", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора заявил об обеспечении возмещения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 263,24 млн грн налога.

По версии следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь", в нарушение постановления Кабинета министров, применили неверный норматив отчисления части чистой прибыли (дохода), рассчитав его по процентной ставке 40%, а не 90%.

По факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.