"Газпром" разместит евробонды на 6 миллиардов евро благодаря мировой с "Нафтогазом"

Как отмечает РБК, это будет первое размещение евробондов после декабрьского мирового соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины", которое предусматривало в том числе и отказ от взаимных судебных претензий, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 21 января "Газпром" заявил, что по просьбе "Нафтогаза" с активов российского монополиста в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры. Как пояснили в "Нафтогазе", от исков отказались после того, как "Газпром" выплатил $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

Из-за ареста созданных для размещения евробондов европейских компаний "Газпрома" российская компания несколько раз была вынуждена отказаться от выхода на рынки капитала.

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Напомним, 30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от попыток взыскать активы российского "Газпрома" в рамках выполнения решения арбитража, а также от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. Кром етого Украина взяла обязательство отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд), наложенного по решению АМКУ.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.