Зеленский подписал закон о защите прав маломобильных групп населения при строительстве

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

"Закон дает определение понятиям "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам" и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.