"Ривнегаз" продолжит переговоры с НКРЭКУ о повышении зарплат газовикам

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

"Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Ривнегаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 18%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средних зарплаты в промышленности по области. АО "Ривнегаз" будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда", - сообщает компания.

В последние годы средняя заработная плата АО "Ривнегаз", предусмотренная в тарифе, составляла 3903 грн в месяц.

"Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда. АО "Ривнегаз" нашло возможность выплачивать работникам 8832 грн в месяц", - сообщает компания.

Чтобы сети работали безаварийно и бесперебойно, чтобы своевременно на вызовы выезжали бригады аварийно-диспетчерских служб, чтобы оперативно проводился ремонт, замена и обслуживание газопроводов, осуществлялась поверка и замена счетчиков, обслуживание абонентов в центрах обслуживания клиентов, в АО "Ривнегаз" решили повысить заработные платы сотрудникам.

"Это стало возможным благодаря направление ресурсов на заработные платы с других статей расходов. При этом накапливались долги перед контрагентами и поставщиками. Однако квалифицированные и опытные сотрудники для газораспределительного предприятия - главный приоритет", - сообщает компания.

Новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть и увеличить действующие заработные платы. С января в АО "Ривнегаз" они будут составлять 11200 грн в месяц. Впрочем, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Ривнегаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов", - говорит Виктория Головатчик, начальник управления по персоналу АО "Ривнегаз".

"Поэтому мы будем настаивать, чтобы заработные платы наших сотрудников были не меньше средней заработной платы по промышленности в соответствующей области", - сказала она.

АО "Ривнегаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине.

"Там проводят обучение и развитие линейного персонала. Также продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - сообщает "Ривнегаз".

"АО "Ривнегаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. Сейчас штат компании укомплектован на 88,8%", - сообщает компания.