БизнесЦензор

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10.02.20 13:20

Кабмин эвакуирует украинцев из китайской провинции Хубэй

Украина эвакуирует своих граждан, которые находятся на территории китайской провинции Хубэй из-за коронавируса.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае сообщает БизнесЦензор.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", - сообщает посольство.

Украина 11 февраля планирует специальный чартерный рейс по маршруту Киев - Ухань - Киев.

Посольство также напоминает, что после возвращении в Украину таких граждан ожидает обязательный 14-дневный карантин.

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