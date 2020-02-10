БизнесЦензор

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10.02.20 12:43

Криклий предложил Wizz Air выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил главному исполнительному директору авиакомпании Wizz Air Джозефу Варади активизировать диалог по выходу авиакомпании на рынок внутренних авиаперевозок Украины.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

"Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%. Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов, уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины", - заявил Криклий.

Также Криклий сообщил, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе.

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