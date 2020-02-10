Криклий предложил Wizz Air выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

"Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%. Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов, уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины", - заявил Криклий.

Также Криклий сообщил, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе.