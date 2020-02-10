Шесть членов комитета НБУ предлагали снизить учетную ставку до 11,5% вместо 11%

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

При этом, двое членов Комитета высказались за снижение учетной ставки до 11%, еще двое выступили за снижение учетной ставки до 10%.

В Комитет входит 10 членов: Яков Смолий - Председатель Национального банка Украины, Екатерина Рожкова - Первый заместитель Председателя, Роман Борисенко - заместитель Председателя, Дмитрий Сологуб - заместитель Председателя, Сергей Холод - заместитель Председателя, Олег Чурий - заместитель Председателя, Виталий Ваврищук - директор Департамента финансовой стабильности, Владимир Лепушинський - директор Департамента монетарной политики и экономического анализа, Юрий Половнев - директор Департамента статистики и отчетности, Сергей Пономаренко - директор Департамента открытых рынков.

Как сообщал БизнесЦензор, 30 января 2020 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидали дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.