Гончарук анонсировал появление в Кабмине нового вице-премьера по экономике

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Много вариантов сегодня обсуждается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, так как у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность", – сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.

"Конечно, есть недостатки в работе, но в общем я оцениваю работу той команды, которая там сложилась (в Министерстве экономики) как сильную и позитивную", – отметил Гончарук.

Среди прочего, премьер заявил, что в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.

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Как сообщалось, на встрече с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделения функций в ряде министерств.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.

Напомним, в конце августа 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам Милованова, объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.