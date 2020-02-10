Потребители в Житомирской области заплатят за доставку газа на 35% меньше

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаза" сообщает БизнесЦензор.

"В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - сообщает компания.

Согласно расчетам, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся на 35%.

"Например, домохозяйство в Житомирской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 458 гривен вместо 720 гривен", - сообщает "Житомиргаз"

Сейчас в Житомирской области 55,5 тысяч потребителей с автономным отоплением. Это 15,2% от общего количества абонентов.

24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа.