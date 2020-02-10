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10.02.20 11:15

Суд признал законной ликвидацию "Укркоммунбанка" Ефремова

Окружной административный суд города Киева решением от 4 февраля отказал в удовлетворении иска ООО "Лугтеплосервис" к Национальному банку Украины (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) об отмене решений регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации Украинского коммунального банка (Укркоммунбанк, Луганск).

Суд признал законной ликвидацию "Укркоммунбанка" Ефремова

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ПАО "Укркоммунбанк" признан неплатежеспособным 12 мая 2015 года. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Укркоммунбанк" Нацбанк принял 14 сентября 2015 года в связи с тем, что финучреждение не перерегистрировалось вне зоны проведения антитеррористической операции и не возобновило участие в системе электронных платежей.

СМИ связывают "Укркомунбанк" с экс-главой парламентской фракции "Партии регионов" Александром Ефремовым.

На 1 апреля 2014 года у банка не было акционеров с существенным участием. Вместе с тем, согласно материалам дела, компания "Лугтеплосервис" являлась владельцем простых именных акций Укркоммунбанка на момент принятия решения центробанком о ликвидации.

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