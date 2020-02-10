Суд отказал в удовлетворении иска об отмене ликвидации "Укркоммунбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года центробанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укркоммунбанка, в связи с тем, что финучреждение не перерегистрировалось вне зоны проведения антитеррористической операции и не возобновило участие в системе электронных платежей.

Согласно закону об усовершенствовании системы гарантирования вкладов от 16 июля 2015 года, Нацбанк обязан обеспечивать принятие решения об "отзыве банковской лицензии и ликвидации банков, зарегистрированных на территории проведения антитеррористической операции, которые не проводят свою деятельность и прекратили участие в системе электронных платежей НБУ".

Укркоммунбанк был основан в 1993 году. На 1 апреля 2014 года у банка не было акционеров с существенным участием. Вместе с тем, согласно материалам дела, компания "Лугтеплосервис" являлась владельцем простых именных акций Укркоммунбанка на момент принятия решения центробанком о ликвидации.