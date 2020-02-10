В Харькове создали госпредприятие для управления конфискованным клубом "Металлист" Курченко

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Создать государственное предприятие "Харьков-Арена". (...) Возложить временно... исполнение обязанностей директора государственного предприятия "Харьков-Арена" на Белоцерковского Дмитрия Васильевича", - говорится в распоряжении Кучера.

Распоряжением также утвержден устав ГП "Харьков-Арена".

Как сказано в уставе, "Харьков-Арена" - государственное унитарное предприятие, которое действует как государственное коммерческое предприятие. Оно не может быть учредителем другого юридического лица. Предприятие действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и исполнение обязательств.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивными сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и др. Уставной капитал составляет 1 тыс. грн.

Как сообщалось, в октябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность.

"Мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам – клептократам, а харьковчанам", - сказал Луценко.

Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК " Металлист " на сумму $200 млн.

"В порядке специальной конфискации $200 млн, которые принадлежат членам организованной преступной группировки Януковича сегодня управление исполнительной службы проводит через суд решение о специальной конфискации всех имущественных прав футбольного клуба "Металлист". Он возвращается от Курченко в доход государства", - сказал Луценко.

По его словам, после завершения процедуры возможны различные варианты последующего использования имущественных прав клуба.

"Исполнительные службы страны примут решения о его использовании: возможен вариант передачи в муниципальное управление, возможен конкурс для инвесторов, возможны другие варианты, которые находятся за рамками моей компетенции " , - сказал Луценко.

9 января 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" сообщил, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

"Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение суда о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал Енин.

18 января 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия, которое будет зарегистрировано в ближайшее время.