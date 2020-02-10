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10.02.20 09:05

Урожай рапса в ЕС будет самым низким с 2006 года, – прогноз

Производство рапса в ЕС снизится на фоне сокращения площадей посевов из-за сложностей, с которыми столкнулись аграрии во время посевных работ. Такой прогноз сделали аналитики Strategie Grains, пишет Successful Farming.

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Об этом со ссылкой на Латифундист сообщает БизнесЦензор.

Согласно январскому прогнозу, с полей в ЕС соберут не 18,46 млн т, как предполагали в декабре, а 18,05 млн т рапса. Это на 7% больше, чем в 2018/19 МГ, когда аграрии собрали 16,86 млн т рапса, и второй самый низкий урожай по объему производства с 2006 г.

Также аналитики прогнозируют сокращение посевных площадей под культурой с 5,68 млн га декабрьских и прошлогодних до 5,55 млн га.

Как и в 2019 г., согласно сообщению, аграрии потеряют часть своего урожая из-за последствий прошлогодней летней засухи, которая будет препятствовать посевной, и проливных дождей.

По словам экспертов, в течение аномальной зимы озимые культуры уже несколько раз выходили из состояния покоя, а поля — активно заселяют грызуны. Если такое аномальное тепло сохранится и в дальнейшем, то с урожаем могут быть проблемы.

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