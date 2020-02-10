Гостаможенная служба подготовила законопроект о криминализации контрабанды, – Нефьодов

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

"Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, офис президента поддерживает такую позицию", - сказал Нефьодов.

Он заявил, что Гостаможенная служба выступает за криминализацию контрабанды, и эту позицию поддерживают представители Евросоюза.

"Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно тянется годами. Там совсем другие стандарты доказательства. Поэтому существует позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать…), но в реальности получим худшие результаты. Мы не поддерживаем эту позицию и выступаем за криминализацию, как это действует во многих странах. Но наша позиция предусматривает криминализацию с достаточно высокого порога. Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в том случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", - сказал Нефьодов.