Япония вывела на орбиту спутник для слежки за ракетными объектами Северной Кореи

Об этом сообщило агентство Kyodo, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Планируется, что выведенный на орбиту оптический спутник будет следить за происходящим на северокорейских ракетных объектах. Как отмечают в NASA, он будет управляться правительственной разведкой Японии.

Оптические спутники фотографируют Землю с помощью устройства, аналогичного цифровой камере. Сейчас власти Японии эксплуатируют два оптических спутника. В будущем их количество планируется увеличить до 10.

Ранее Япония неоднократно выражала обеспокоенность пусками баллистических ракет, проводимыми КНДР (в 2019 году пусков было 13). В конце прошлого года Министерство обороны Японии заявило о планах модернизации своей системы противоракетной обороны (ПРО). В 2020 году страна потратит на оборону рекордные $50 млрд.

Ранее, в НАТО заявили о выводе на космическую орбиту спутника-шпиона, запущенного из России. По информации Альянса, задача российского спутника - наблюдать за американскими разведывательными аппаратами.