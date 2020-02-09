Мировой спрос на нефть достигнет пика в 2040 году, – МВФ

Об этом сообщает телеканал CNBC, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Это может оказать "существенное" влияние на страны-экспортеры нефти, в основном те страны Ближнего Востока, чье финансовое благосостояние может истощиться в течение последующих 15 лет, если в них не будут проведены крупные экономические реформы, говорится в отчете МВФ, озаглавленном "Будущее устойчивости нефти и бюджета в регионе GCC (страны-участницы Совета сотрудничества стран Персидского залива)", опубликованном 6 февраля.

"Рост мирового спроса на нефть значительно замедлится, и его уровень может достигнуть максимума в ближайшие два десятилетия", - сказано в документе.

Отмечается, что анализ последних событий на рынке нефти выявил "сильную и устойчивую тенденцию к снижению мирового спроса на нефть после учета доходов и роста населения". По мнению аналитиков МВФ, это отражало целый ряд факторов, таких как долгосрочное повышение энергоэффективности и замена нефти, - тенденции, которые до сих пор были "скрыты под воздействием экономического роста и роста населения".

"Но [эти тенденции] станут более заметными в ближайшие годы, что приведет к постепенному замедлению и, в конечном итоге, снижению мирового спроса на нефть. Последний раз этот показатель достигнет максимума примерно к 2040 году или намного раньше в сценариях более сильного нормативного толчка для защиты окружающей среды и более быстрого повышения энергоэффективности", - сказано в отчете.

Подготовка к тому, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для регионов-экспортеров нефти, включая страны GCC, на которые приходится более 20% мировых поставок сырья.

Такие производители, как Саудовская Аравия, стремятся диверсифицировать свою экономику от зависимости от нефти, но, как отметил МВФ, этот товар остается для них критически важным.

"Хотя важность ненефтяных секторов возросла в последние десятилетия, многие из [этих стран] зависят от спроса на нефть. Ценовой шок в 2014-2015 годы, который замедлил ненефтяной рост в большинстве стран региона, стал ярким напоминанием об этой зависимости. Признавая эту проблему, все страны GCC осуществляют программы по диверсификации своей экономики, а также финансовых и внешних доходов от нефти".

МВФ заявил, что замедление мирового спроса на нефть означает "серьезную проблему финансовой устойчивости для региона GCC".

"Снижение нефтяных доходов вызвало период интенсивных реформ, в том числе значительной бюджетной консолидации. Тем не менее, эффект от снижения углеводородных доходов компенсирован еще не полностью. В результате в 2014-2018 годы бюджетный дефицит снизил чистое финансовое благосостояние региона. При нынешней финансовой ситуации, существующее финансовое богатство региона может истощиться в течение следующих 15 лет", - отмечают аналитики фонда.

"Управление долгосрочным финансовым переходом потребует широкомасштабных реформ и трудного выбора между поколениями. Продолжающаяся экономическая диверсификация будет важна, но ее будет недостаточно. Странам также необходимо будет активизировать свои усилия по увеличению ненефтяных бюджетных доходов, сокращению государственных расходов и расстановке приоритетов финансовой экономии, когда экономическая отдача от дополнительных государственных инвестиций низкая".

Текущий год не должен был преподносить нефтяному рынку ценовых сюрпризов. Так, в конце декабря Goldman Sachs Group Inc. повысила оценку нефти марки Brent до $63/барр. с $60 барр. Bloomberg прогнозировал среднюю за год цену на Brent на уровне $64,25/барр. RBC Capital ожидал, что котировки на североморскую эталонную смесь будут держаться вблизи $64/барр.

Однако вирусный кризис в Китае стал для нефтяного рынка "черным лебедем", который менее чем за месяц обрушил нефтяные фьючерсы более чем на 20% - с более чем $70/барр. 6 января до примерно $54/барр. 4 февраля.

Из-за вспышки коронавируса китайские власти закрыли на карантин многие крупные города и свели к минимуму транспортное сообщение между ними. По той же причине пассажирское сообщение с Китаем приостановили многие авиационные компании, что привело к обвалу спроса на авиатопливо более чем на четверть.