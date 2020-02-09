Airbnb установил в Канаде минимальный возрастной порог арендаторов

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Компания решила ввести ограничения после стрельбы в Торонто в конце января. Перестрелка произошла во время вечеринки, для которой через Airbnb была арендована квартира. Тогда три человека погибли, а двое были ранены. Все жертвы были младше 25 лет.

Это уже не первый подобный случай: в октябре прошлого года в результате стрельбы на вечеринке в пригороде Сан-Франциско погибли пять человек. Жилье также было арендовано через Airbnb.

Отвечая на запрос Financial Times, представитель компании отметил, что пока руководство сервиса не решило, будет ли распространять этот эксперимент на другие страны.