БизнесЦензор

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08.02.20 16:13

Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Китайские трейдеры из-за коронавируса просят иностранных контрагентов отменить или отложить поставки меди, сообщает Financial Times.

китай,вирус

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Так же поступил крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ).

В договорах на покупку сырья есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющий не выполнять условия контракта в случае стихийных бедствий или других неотвратимых катастроф.

Из-за эпидемии коронавируса власти Китая в январе ввели строгие ограничения на передвижение людей внутри страны и продлили новогодние каникулы (по лунному календарю). Это привело к снижению производственной активности и спроса на сырье.

Многие китайские трейдеры сообщили FT, что с конца января начали объявлять форс-мажор и отменять или откладывать закупки меди, крупнейшим импортером которой является Китай.

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