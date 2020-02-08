Жертвами нового вируса стали более 700 человек

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Число зараженных приближается к 35 тысячам, свыше 6 тысяч больных находятся в критическом состоянии.

Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где заражение подтверждено у 34546 человек. Только за последние сутки в стране выявлено 3399 новых случаев заражения, 2841 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса.

Кроме того, за день в КНР 86 человек скончались от заболевания легких, вызываемого коронавирусом. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли уже 722 человека, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

США выделят дополнительно до 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Средства предназначены для Китая и других стран, которых затронуло распространение вируса. Действия Вашингтона демонстрируют "уверенное лидерство США в реакции на вспышку заболевания", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Вирус 2019-nCoV распространился более чем в 20 стран на 3 континентах с начала вспышки в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая.

Группа китайских ученых назвала панголина одним из возможных промежуточных хозяев коронавируса. Геномная последовательность нового вируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, выяснили эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, изучив свыше 1000 образцов генетического материала.