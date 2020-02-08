Канада подала иск против Ирана из-за сбитого самолета

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В числе ответчиков - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет агентство Reuters в пятницу, 7 февраля, со ссылкой на исковое заявление и одного из адвокатов. Истцы называют обстрел воздушного судна "намеренным актом терроризма".

Иск был подан в Торонто еще 24 января. На данный момент неизвестно, передано ли заявление ответчикам в Тегеране. Главный истец может приходиться близким родственником одному из погибших, утверждает Reuters. Его имя не раскрывается из-за опасений за безопасность его иранской семьи.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Исламской Республики лишь через несколько дней официально признали, что авиалайнер был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. По их словам, украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении КСИР, был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенной Ираном компенсации за сбитый "Боинг". По словам Зеленского, Тегеран предложил выплатить по 80 тысяч долларов семьям погибших. Однако глава государства счел сумму недостаточной. Зеленский пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше". Украина собирается подавать на Иран в международный суд, добавил он.