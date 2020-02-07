Нацбанк возобновил активную покупку валюты на межбанке

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ выкупил $262,5 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил $100 млн и продал – $45 млн.

В итоге в целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $710,5 млн, продал – $295 млн.

Как сообщалось, на прошлой неделе – с 27 по 31 января – Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.

На предыдущей неделе – с 20 по 24 января – Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $50 млн и продал – $76,50 млн, тогда как неделей ранее центробанк приобрел $100 млн.