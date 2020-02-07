Минфин проведет внеплановое размещение долларовых ОВГЗ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на сайте ведомства, их предложение будет ограничено $200 млн.

На четырех других аукционах будут выставлены гривневые ОВГЗ: 4-летние - на сумму до 3 млрд грн, 2-летние - до 2 млрд грн, 16-месячные - на 1 млрд грн и 3-месячные - на 0,5 млрд грн.

На последних аукционах в прошлом году 10-месячные долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние - на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.