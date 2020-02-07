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07.02.20 21:15

Запорожский облсовет планирует купить школьные автобусы по 1,8 миллиона за штуку

Коммунальное учреждение (КУ) "Центр финансово-статистического анализа и материально-технического обеспечения образовательных учреждений" Запорожского облсовета объявил тендер на закупку 30 школьных автобусов на ожидаемую сумму 53,04 млн грн.

Запорожский облсовет планирует купить школьные автобусы по 1,8 миллиона за штуку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в системе ProZorro 7 февраля, конечный срок подачи заявок – 8 марта 2020 года, аукцион намечен на 13 апреля. Срок поставки автобусов – до конца текущего года.

В числе технических требований – автобус должен быть новым, оснащенный дизельным двигателем эконормы не ниже Евро-5, иметь не менее 25 мест для сидения, долговечность кузова – не менее 10 лет. Требования к размерам автобусов отсутствуют.

Оплата будет производиться в течение 30 дней после поставки автобусов.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в сельской местности.

В Украине автобусы в модификации "школьный" производят, в частности, корпорации "Эталон" и "Богдан", Запорожский автозавод, "Черкасский автобус".

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