Запорожский облсовет планирует купить школьные автобусы по 1,8 миллиона за штуку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в системе ProZorro 7 февраля, конечный срок подачи заявок – 8 марта 2020 года, аукцион намечен на 13 апреля. Срок поставки автобусов – до конца текущего года.

В числе технических требований – автобус должен быть новым, оснащенный дизельным двигателем эконормы не ниже Евро-5, иметь не менее 25 мест для сидения, долговечность кузова – не менее 10 лет. Требования к размерам автобусов отсутствуют.

Оплата будет производиться в течение 30 дней после поставки автобусов.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в сельской местности.

В Украине автобусы в модификации "школьный" производят, в частности, корпорации "Эталон" и "Богдан", Запорожский автозавод, "Черкасский автобус".