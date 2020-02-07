Первый заместитель главы МВФ уйдет в отставку

Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Липтон занимает пост первого заместителя главы МВФ с сентября 2011 года и является рекордсменом по сроку службы в этой должности. Он временно исполнял обязанности директора-распорядителя со 2 июля прошлого года, когда Кристин Лагард сложила с себя полномочия главы МВФ, до вступления в должность Георгиевой 1 октября 2019 года.

Липтон участвовал в создании стратегии фонда и его политики, а также отвечал за надзор за исполнением многосторонних и страновых соглашений, а также кредитные программы.

Липтон, являющийся гражданином США, начал свою карьеру в 1981 году в качестве экономиста в МВФ, где проработал восемь лет, занимаясь вопросами стабилизации экономик развивающихся и бедных стран. С 1989 по 1992 год Липтон вместе с профессором Джеффри Саксом, который на тот момент работал в Гарвардском университете, занимались консультированием правительств России, Польши и Словении по экономическим вопросам.

Прежде, чем вернуться в МВФ в 2011 году, Липтон работал в качестве специального помощника президента и старшего директора по международным экономическим вопросам в Национальном экономическом совете США и Совете национальной безопасности при Белом доме.

МВФ приступит к поискам преемника Липтона в ближайшее время, говорится в пресс-релизе фонда.

В конце февраля в отставку также уйдет руководитель административных служб и заместитель управляющего директора Карла Грассо.