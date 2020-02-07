Суд начал банкротство задолжавшего 680 миллионов за газ "Киевэнерго" Ахметова

Инициатором процедуры банкротства выступило ЧАО "Научно-производственная компания "Горные машины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В госреестре конечным бенефициаром ЧАО "Горные машины" значится Виктория Дзюба, однако у нее прослеживаются связи с компанией "Горные машины"/Corum Group Рината Ахметова.

23 января суд внес в реестр требований кредиторов должника в том числе требования "Укртрансгаза" на 559,3 млн грн (четвертая очередь) и 115,4 млн грн (шестая очередь), "Киевводоканала" – на 73 млн грн (четвертая очередь), а также ООО "Техремпоставка" Рината Ахметова – на 1,1 млрд грн (четвертая очередь).

Перед этим для "Киевтеплоэнерго" передали также теплосети, котельные и районные теплостанции. Это было связано с окончанием срока действия договора между "Киевэнерго" и КГГА на управление энергообъектов коммунальной собственности.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн. В целом, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляла на тот момент примерно 3,3 млрд грн.

При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам будут решаться в судебном порядке.

КП "Киевтеплоэнерго" также выкупило имущество и технику, принадлежавшие "Киевэнерго".

Напомним, решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. Для управления имуществом создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго".