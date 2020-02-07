Крупнейшая авиакомпания Гонконга отправит сотрудников в отпуска из-за коронавируса

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Также авиакомпания обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены, заморозила набор персонала и остановила некритические траты.

Компания столкнулась с экономическими проблемами из-за протестов в Гонконге в 2019 году, которые привели к отмене рейсов и снижению пассажиропотока.

Въездной трафик в Гонконг в декабре 2019 года упал на 50% по сравнению с декабрем 2018 года. Усугубила ситуацию вспышка коронавируса в Китае.

"Это был один из наиболее сложных Китайских Новых годов в нашей истории. Мы не знаем, как долго это продлится. С таким неопределенным прогнозом сохранение средств является ключом к защите нашего бизнеса", - прокомментировал ситуацию глава Cathay Pacific Августус Танг.

Гонконгская авиакомпания уже анонсировала, что намерена уменьшить общее число рейсов на 30%, при этом число полетов в города материкового Китая снизится на 90%.

Также авиаперевозчик анонсировал ряд мер для снижения риска распространения инфекции в самолете. На рейсах в города Китая упростят сервис подачи питания, и пассажирам перестанут выдавать одеяла, подушки, полотенца и журналы.