Украина увеличила экспорт железной руды на 25% на фоне падения цен на металл

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику, обнародованную Государственной таможенной службой, передает БизнесЦензор.

За указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 21,2% – до $284,33 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (49,11% поставок в денежном выражении), Польшу (10,75%) и Австрию (6,58%).

В Украину импортировано ЖРС в январе-2020 на $28 тыс. из Нидерландов и на $1 тыс. из Германии в суммарном объеме 63 тонны, тогда как в январе 2019 года было импортировано ЖРС из Чехии на $2 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт ЖРС в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% – до $3,4 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).

Импорт ЖРС в Украину в прошлом году составил 14,245 тыс. тонн на сумму $1,41 млн по сравнению с 111,73 тыс. тонн на $8,3 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%).

Как сообщалось, по данным Таможенной службы, металлургические предприятия Украины в январе 2020 года сократили поступления от экспорта черных металлов на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $713,29 млн.