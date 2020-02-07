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07.02.20 20:33

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" превысил в январе 1 миллион

Аэропорт "Борисполь" обслужил в январе 2020 года 1 млн 49,8 тыс. пассажиров, что на 17% превысило показатель января прошлого года.

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" превысил в январе 1 миллион

Об этом сообщили avianews.com на предприятии, передает БизнесЦензор.

Днем с наибольшим пассажиропотоком стал 5 января - за эти сутки воздушные ворота приняли и отправили 42 167 путешественников.

Число пассажиров на международных направлениях составило 968,8 тыс (+18,6%), внутренними рейсами воспользовалась 81 тыс. путешественников (+1,3%).

Рост пассажиропотока произошел на фоне увеличения загрузки воздушных судов или их емкости.

Число рейсов в аэропорту "Борисполь" в январе 2020 года составило 7 662, что на 1,3% больше, чем в январе 2019 года.

Число международных рейсов выросло на 3,2% до 6 727, тогда как количество внутренних рейсов уменьшилось на 10,9% до 935.

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