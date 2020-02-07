Прокуратура завела дело против заблокировавшей приватизацию "Центрэнерго" судьи

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Следствием установлено, что в рамках рассмотрения иска предприятия судьей хозяйственного суда города Киева по заявлению истца было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонду государственного имущества предпринимать любые действия по приватизации ПАО "Центрэнерго".

"Указанное решение было принято судом вопреки правовым заключениям Верховного Суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет на проведение приватизации ПАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоизмеримой с заявленными исковыми требованиями", – сказано в сообщении.

По указанному факту прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины (Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

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Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд Киева запретил Фонду государственного имущества (ФГИ) предпринимать любые действия с целью приватизации ПАО "Центрэнерго" в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева до вступления в силу решения по сути рассмотрения дела.

Решение приняла судья Хозсуда Киева Ирина Борисенко.

"Укрдонинвест" в суде требует признать недействительным приказ ФРИ от 13 декабря 2018 года, которым предыдущий конкурс по приватизации "Центрэнерго" был признан несостоявшимся.

Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.