Украина сократит импорт газа в 2020 году в 3 раза, – НБУ

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последующие годы ожидается восстановление закупок газа до 9 млрд кубометров в год", – говорится в отчете.

Согласно прогнозу, в первом квартале 2020 года при цене $200 за 1000 кубометров импорт составит 0,6 млрд кубометров, во втором – 1,5 млрд кубометров по $186,8 за 1000 кубометров, в третьем – 2,1 млрд кубометров по $179,3 за 1000 кубометров и в четвертом – 0,8 млрд кубометров по $206,8 за 1000 кубометров.

Макропрогноз Нацбанк на последующие годы построен на предположении, что цена природного газа будет сохраняться в пределах $197-207 за 1000 кубометров.

НБУ напоминает, что в четвертом и третьем кварталах прошлого года цена импорта газа составила соответственно $177,4 и $184,2 за 1000 кубометров, тогда как ранее центробанк закладывал ее на уровне соответственно $194,9 и $181,7 за 1000 кубометров.