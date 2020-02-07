Власти Польши насчитали 13 тысяч нелегальных украинских заробитчан

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Отмечается, что польские пограничники осуществили более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших свыше 61,3 тыс. иностранцев. Нарушения обнаружили у 26,6 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году Пограничная служба Польши провела 15,8 тыс. таких проверок, которые охватили 36 тыс. иностранцев.

4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работало в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тыс., грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243.

По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекли 10,4 млн граждан Украины.