БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.02.20 15:38

Власти Польши насчитали 13 тысяч нелегальных украинских заробитчан

В 2019 году в Польше значительно увеличилось число проверок легальности пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

Власти Польши насчитали 13 тысяч нелегальных украинских заробитчан

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Отмечается, что польские пограничники осуществили более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших свыше 61,3 тыс. иностранцев. Нарушения обнаружили у 26,6 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году Пограничная служба Польши провела 15,8 тыс. таких проверок, которые охватили 36 тыс. иностранцев.

4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работало в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тыс., грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243.

По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекли 10,4 млн граждан Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100