Украина подписала договор с Саудовской Аравией о сотрудничестве в оборонной сфере

Документ подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и заместитель министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мохаммед бин Абдулла Аль-Аиш, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства.

"Соглашение предусматривает новые возможности военно-технического сотрудничества и позволяет расширить сотрудничество между странами в оборонной сфере по таким направлениям, как оборонная промышленность, информационные технологии, военное образование и медицина", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года ГП "Антонов", компания Taqnia Aeronautics, подразделение саудовской Technology Development and Investment Co, и WAHAJ, филиал SIPCHEM, подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по организации производства Aн-132.

Планируется, что на первом этапе производства начальная партия серийных Ан-132 будет построена на ГП "Антонов" в кооперации с TAQNIA и WAHAJ. Следующие этапы предусматривают создание производственных мощностей на территории Саудовской Аравии.

Напомним, в апреле 2016 года "Антонов" и компания Taqnia Aeronautics (Саудовская Аравия) договорились о разработке и производстве легкого транспортного самолета Ан-132(обновленная версия на базе Ан-32 и Ан-26) в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия будет обладать правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами на самолет.

Aн-132 − многоцелевой самолет, созданный совместно ГП "Антонов" и KACST, предназначенный, в частности, для перевозки военных и военного оборудования.